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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對康耐視(CGNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.24元上修至1.3元，其中最高估值1.53元，最低估值1.15元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.53(1.35)
|1.81
|2.05
|2.25
|最低值
|1.15(1.15)
|1.45
|1.65
|2.25
|平均值
|1.32(1.24)
|1.6
|1.83
|2.25
|中位數
|1.3(1.24)
|1.58
|1.8
|2.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.58億
|12.60億
|13.90億
|15.25億
|最低值
|10.39億
|10.83億
|12.12億
|14.89億
|平均值
|10.78億
|11.75億
|12.95億
|15.07億
|中位數
|10.70億
|11.64億
|12.85億
|15.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.56
|1.23
|0.65
|0.62
|0.68
|營業收入
|10.37億
|10.06億
|8.38億
|9.15億
|9.94億
詳細資訊請看美股內頁：
康耐視(CGNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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