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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估上修至5.05元，預估目標價為38.50元

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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.98元上修至5.05元，其中最高估值6.4元，最低估值2.68元，預估目標價為38.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.4(6.4)4.724.454.12
最低值2.68(2.68)3.152.762.33
平均值5.05(5)3.963.493.29
中位數5.05(4.98)4.083.433.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,660.70億1,342.98億1,169.07億1,094.30億
最低值1,068.62億832.52億810.89億819.73億
平均值1,243.91億1,090.84億1,021.94億927.16億
中位數1,235.23億1,064.29億1,015.55億903.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.639.073.933.111.95
營業收入874.99億1,492.15億1,069.57億1,021.12億1,061.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQNR

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