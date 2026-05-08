鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估上修至5.05元，預估目標價為38.50元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.98元上修至5.05元，其中最高估值6.4元，最低估值2.68元，預估目標價為38.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.4(6.4)
|4.72
|4.45
|4.12
|最低值
|2.68(2.68)
|3.15
|2.76
|2.33
|平均值
|5.05(5)
|3.96
|3.49
|3.29
|中位數
|5.05(4.98)
|4.08
|3.43
|3.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,660.70億
|1,342.98億
|1,169.07億
|1,094.30億
|最低值
|1,068.62億
|832.52億
|810.89億
|819.73億
|平均值
|1,243.91億
|1,090.84億
|1,021.94億
|927.16億
|中位數
|1,235.23億
|1,064.29億
|1,015.55億
|903.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.63
|9.07
|3.93
|3.11
|1.95
|營業收入
|874.99億
|1,492.15億
|1,069.57億
|1,021.12億
|1,061.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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