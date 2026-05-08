鉅亨速報 - Factset 最新調查：掛毯(TPR-US)EPS預估上修至6.95元，預估目標價為169.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對掛毯(TPR-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.51元上修至6.95元，其中最高估值7元，最低估值6.4元，預估目標價為169.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7(6.82)
|8.02
|9.12
|最低值
|6.4(6.4)
|6.6
|6.84
|平均值
|6.84(6.53)
|7.55
|8.25
|中位數
|6.95(6.51)
|7.7
|8.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|79.95億
|85.30億
|90.55億
|最低值
|77.67億
|80.39億
|79.49億
|平均值
|79.19億
|83.57億
|87.16億
|中位數
|79.56億
|83.89億
|88.02億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.95
|3.17
|3.88
|3.50
|0.82
|營業收入
|57.46億
|66.85億
|66.61億
|66.71億
|70.11億
詳細資訊請看美股內頁：
掛毯(TPR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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