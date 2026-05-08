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鉅亨速報 - Factset 最新調查：掛毯(TPR-US)EPS預估上修至6.95元，預估目標價為169.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對掛毯(TPR-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.51元上修至6.95元，其中最高估值7元，最低估值6.4元，預估目標價為169.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7(6.82)8.029.12
最低值6.4(6.4)6.66.84
平均值6.84(6.53)7.558.25
中位數6.95(6.51)7.78.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值79.95億85.30億90.55億
最低值77.67億80.39億79.49億
平均值79.19億83.57億87.16億
中位數79.56億83.89億88.02億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.953.173.883.500.82
營業收入57.46億66.85億66.61億66.71億70.11億

詳細資訊請看美股內頁：
掛毯(TPR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTPR

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