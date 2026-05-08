鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kenvue Inc(KVUE-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為19.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Kenvue Inc(KVUE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.13元上修至1.16元，其中最高估值1.27元，最低估值1.06元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.27(1.27)
|1.41
|1.49
|1.59
|最低值
|1.06(1.06)
|1.15
|1.19
|1.23
|平均值
|1.16(1.14)
|1.24
|1.32
|1.41
|中位數
|1.16(1.13)
|1.24
|1.34
|1.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|156.98億
|161.11億
|166.31億
|172.06億
|最低值
|154.29億
|157.76億
|163.80億
|167.19億
|平均值
|155.98億
|159.79億
|165.08億
|169.73億
|中位數
|156.25億
|159.92億
|165.13億
|169.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.08
|1.10
|0.90
|0.54
|0.76
|營業收入
|150.43億
|149.29億
|154.43億
|154.56億
|151.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Kenvue Inc(KVUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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