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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kenvue Inc(KVUE-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為19.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Kenvue Inc(KVUE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.13元上修至1.16元，其中最高估值1.27元，最低估值1.06元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.27(1.27)1.411.491.59
最低值1.06(1.06)1.151.191.23
平均值1.16(1.14)1.241.321.41
中位數1.16(1.13)1.241.341.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值156.98億161.11億166.31億172.06億
最低值154.29億157.76億163.80億167.19億
平均值155.98億159.79億165.08億169.73億
中位數156.25億159.92億165.13億169.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.081.100.900.540.76
營業收入150.43億149.29億154.43億154.56億151.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Kenvue Inc(KVUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKVUE

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Kenvue Inc17.72+0.23%

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