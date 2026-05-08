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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-3.17元，預估目標價為135.00元

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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.88元下修至-3.17元，其中最高估值4.24元，最低估值-5.47元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.24(4.24)6.888.312.7
最低值-5.47(-5.47)-4.190.161.93
平均值-2.91(-2.83)-0.582.935.3
中位數-3.17(-2.88)-0.842.573.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值139.89億292.00億462.00億683.00億
最低值119.23億170.00億280.04億320.06億
平均值125.79億239.39億367.83億493.52億
中位數125.20億241.72億365.99億490.01億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-0.07-1.28-2.02-2.38
營業收入1,583萬2.29億19.15億51.31億

詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCRWV

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CoreWeave, Inc. Class A128.84-6.62%

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