鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-3.17元，預估目標價為135.00元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.88元下修至-3.17元，其中最高估值4.24元，最低估值-5.47元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.24(4.24)
|6.88
|8.3
|12.7
|最低值
|-5.47(-5.47)
|-4.19
|0.16
|1.93
|平均值
|-2.91(-2.83)
|-0.58
|2.93
|5.3
|中位數
|-3.17(-2.88)
|-0.84
|2.57
|3.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|139.89億
|292.00億
|462.00億
|683.00億
|最低值
|119.23億
|170.00億
|280.04億
|320.06億
|平均值
|125.79億
|239.39億
|367.83億
|493.52億
|中位數
|125.20億
|241.72億
|365.99億
|490.01億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.07
|-1.28
|-2.02
|-2.38
|營業收入
|1,583萬
|2.29億
|19.15億
|51.31億
詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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