鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-25 20:05

針對美國海關暨邊境保護局（CBP）於去年 9 月 24 日（美東時間）對巨大 (9921-TW) 集團台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品，巨大也積極展開補救措施，巨大樂觀預估，最快在今年 6 月底可望獲得解除，最晚應不會超過 9 月底。

巨大執行長劉素娟今 (25) 日指出，美國 CBP 對巨大集團 WRO 撤銷申訴書狀的重視及優先審查。

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劉素娟表示，美國的態度是要台灣的移工法令跟上他們的期待，巨大本身的問題本來就不大，美國要的不只是巨大去改善，而是整個台灣去改善，台灣法令若跟不上，還是有台廠會被拖累到。

巨大董事長劉湧昌表示，美國 CBP 對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令，影響集團營收占比約 3-5%，同時，在遭美國海關的禁制令 (WRO) 無法銷售到美國，巨大也因此調整部分中低規格產品移住越南的生產基地生產，藉此降低衝擊，希望此事 6 月能夠落幕，最晚應不會超過 9 月底。同時，巨大也針對美國市場的行銷展開多方調整及部署。