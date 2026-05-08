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外送員專法拚7/21上路！報酬採「分鐘」計、棄單有補償、終止契約最高發6個月

鉅亨網記者張韶雯 台北

為配合《外送員權益保障及外送平台管理法》於今（115）年 7 月 21 日施行，勞動部今（8）日預告三部重要子法草案 。勞動關係司司長王厚偉表示，新法重點聚焦於「報酬明確、派單透明、申訴機制、補償制度」，旨在解決平台業者片面調降報酬及停權救濟機制不透明等爭議，建立外送產業「共好」的新關係 。

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外送員子法拼7/21上路！報酬採「分鐘」計、棄單有補償、終止契約最高發6個月。（鉅亨網資料照）

本次預告的《外送員權益保障及外送平台管理法施行細則》中，明確規定外送服務時間以「分鐘」為單位，未滿 30 秒不計，30 秒以上以 1 分鐘計，藉此提升報酬計算的明確性 。同時，平台業者提供的訂單資訊中，「預估基本報酬」與「獎金」應分別揭示，並須提供包含取送地點樓層、行車路線、里程及預估完成時間等詳實資訊，以利外送員評估是否承接 。


此外，針對平台業者終止服務契約，草案明定必須在 30 日內為之，並對外送員負舉證責任 。在申訴處理上，一般案件不得超過 21 日，終止契約案件則以 40 日為限，確保外送員權益能獲得即時回應 。

針對外送員最關注的經濟保障，《外送員終止外送服務契約之經濟補償發給辦法》規定，若平台業者終止契約，應按外送員服務年資發給補償，每滿 1 年發給 0.5 個月平均報酬，最高以 6 個月為限 。

此外，《外送服務定型化契約應記載及不得記載事項》也針對「棄單」與「停權」做出規範。若訂單未完成係不可歸責於外送員，平台給付的基本報酬不得低於依比例換算的最低工資 1.25 倍 。若經調查為「錯誤停權」，平台應依公開措施給予補償 。同時，嚴禁將消費優惠或現金找零爭議轉嫁給外送員負擔，亦不得禁止外送員在其他平台服務 。

王厚偉強調，為確保資源公平分配，若外送員當月有服務紀錄，平台應負擔該月份自行負擔之職災保險費 。針對商業責任保險，若外送員連續逾三日未接單，平台得暫時中止保險，但外送員若欲重新上線，業者須於受理後 6 小時內完成重新加保 。

王厚偉說明，目前勞動部規劃於 6 月底前完成相關法制作業 。針對消費者及合作商家權益之相關契約範本，刻正由交通部及經濟部研訂中，未來各部會將共同合作，促進台灣外送產業健全發展 。


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勞動部勞動關係司外送員外送平台子法棄單基本報酬終止服務契約停權補償
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