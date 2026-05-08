外送員專法拚7/21上路！報酬採「分鐘」計、棄單有補償、終止契約最高發6個月

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-08 20:27

為配合《外送員權益保障及外送平台管理法》於今（115）年 7 月 21 日施行，勞動部今（8）日預告三部重要子法草案 。勞動關係司司長王厚偉表示，新法重點聚焦於「報酬明確、派單透明、申訴機制、補償制度」，旨在解決平台業者片面調降報酬及停權救濟機制不透明等爭議，建立外送產業「共好」的新關係 。

外送員子法拼7/21上路！報酬採「分鐘」計、棄單有補償、終止契約最高發6個月。（鉅亨網資料照）

本次預告的《外送員權益保障及外送平台管理法施行細則》中，明確規定外送服務時間以「分鐘」為單位，未滿 30 秒不計，30 秒以上以 1 分鐘計，藉此提升報酬計算的明確性 。同時，平台業者提供的訂單資訊中，「預估基本報酬」與「獎金」應分別揭示，並須提供包含取送地點樓層、行車路線、里程及預估完成時間等詳實資訊，以利外送員評估是否承接 。

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此外，針對平台業者終止服務契約，草案明定必須在 30 日內為之，並對外送員負舉證責任 。在申訴處理上，一般案件不得超過 21 日，終止契約案件則以 40 日為限，確保外送員權益能獲得即時回應 。

針對外送員最關注的經濟保障，《外送員終止外送服務契約之經濟補償發給辦法》規定，若平台業者終止契約，應按外送員服務年資發給補償，每滿 1 年發給 0.5 個月平均報酬，最高以 6 個月為限 。

此外，《外送服務定型化契約應記載及不得記載事項》也針對「棄單」與「停權」做出規範。若訂單未完成係不可歸責於外送員，平台給付的基本報酬不得低於依比例換算的最低工資 1.25 倍 。若經調查為「錯誤停權」，平台應依公開措施給予補償 。同時，嚴禁將消費優惠或現金找零爭議轉嫁給外送員負擔，亦不得禁止外送員在其他平台服務 。

王厚偉強調，為確保資源公平分配，若外送員當月有服務紀錄，平台應負擔該月份自行負擔之職災保險費 。針對商業責任保險，若外送員連續逾三日未接單，平台得暫時中止保險，但外送員若欲重新上線，業者須於受理後 6 小時內完成重新加保 。