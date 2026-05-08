營收速報 - 凌航(3135)4月營收38.53億元年增率高達607.83％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為78.11億元，累計年增率296.85%。
最新價為177元，近5日股價上漲25.09%，相關半導體業上漲9.88%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+126 張
- 外資買賣超：+384 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-258 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|38.53億
|608%
|169%
|26/3
|14.30億
|141%
|46%
|26/2
|9.81億
|104%
|-37%
|26/1
|15.46億
|344%
|31%
|25/12
|11.76億
|120%
|56%
|25/11
|7.52億
|30%
|19%
凌航(3135-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。資訊軟體服務業。國際貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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