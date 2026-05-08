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營收速報 - 凌航(3135)4月營收38.53億元年增率高達607.83％

鉅亨網新聞中心

凌航(3135-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣38.53億元，年增率607.83%，月增率169.38%。

今年1-4月累計營收為78.11億元，累計年增率296.85%。

最新價為177元，近5日股價上漲25.09%，相關半導體業上漲9.88%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+126 張
  • 外資買賣超：+384 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-258 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 38.53億 608% 169%
26/3 14.30億 141% 46%
26/2 9.81億 104% -37%
26/1 15.46億 344% 31%
25/12 11.76億 120% 56%
25/11 7.52億 30% 19%

凌航(3135-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。資訊軟體服務業。國際貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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