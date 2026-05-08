鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-08 19:10

英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 正面臨其任期內最嚴峻的雙重考驗。隨著地方議會選舉結果陸續揭曉，執政的工黨慘敗，引發黨內倒閣風暴。與此同時，被稱為「債券義勇軍」的投資者正密切注視政壇動盪，英國國債 (Gilts) 殖利率一度飆升至數十年高位，顯示市場對英國財政信譽與政治穩定性的極度擔憂。

首相職位岌岌可危

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初步計票結果顯示，工黨在全英範圍內失去了數以百計的市議席位，多個地方議會的領導權易主。分析指出，工黨約 58% 的衛冕議席失守，最終可能損失近 1500 個席位。

儘管施凱爾在周五形容選舉結果「非常艱難」，但他仍強調自己獲得 5 年的執政授權，無意辭職以免讓國家陷入混亂。

然而，黨內不滿情緒已達臨界點。工黨後座議員計劃將敗選歸咎於施凱爾，並要求其下台。施凱爾與財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 不僅面臨財政政策的內部反彈，近期的福利改革爭議及爭議性的人事任命，也進一步撕裂了黨內關係。

G7 中最高的融資成本

政治不穩定直接衝擊了英國債券市場。本周早些時候，受黨內醞釀倒閣的傳聞影響，英債殖利率飆升至 2008 年以來的最高水準，30 年期融資成本更是觸及 1998 年來的高點。目前，英國已成為 G7 中政府融資成本最高的國家，其 10 年、20 年與 30 年期國債殖利率均突破了 5% 的關鍵心理關口。

德維爾集團 (deVere Group) 執行長 Nigel Green 指出，國債殖利率持續走高是嚴重的警示信號，顯示投資者在財政承壓的背景下，要求更高的風險溢價。他警告說，若政治弱勢與市場走弱形成負向循環，英鎊也將面臨沉重的貶值壓力。

市場對繼任者的擔憂

對市場而言，施凱爾若下台未必是利多。目前被視為接替人選的熱門人物包括 Wes Streeting、Angela Rayner 及 Andy Burnham。由於 Rayner 與 Burnham 的立場被認為比施凱爾更偏向左翼，市場擔心新領導層可能會放寬財政規則並增加國債發行量，這反而會進一步推高殖利率。