鉅亨速報

營收速報 - 興富發(2542)4月營收71.67億元年增率高達4077.66％

鉅亨網新聞中心

興富發(2542-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣71.67億元，年增率4077.66%，月增率-0.36%。

今年1-4月累計營收為233.59億元，累計年增率1725.22%。

最新價為40元，近5日股價下跌-1.87%，相關建材營造上漲0.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5828 張
  • 外資買賣超：+5878 張
  • 投信買賣超：+34 張
  • 自營商買賣超：-84 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 71.67億 4078% -0%
26/3 71.93億 1538% 70%
26/2 42.38億 775% -11%
26/1 47.61億 2481% -40%
25/12 79.61億 234% 78%
25/11 44.61億 43% 11%

興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收興富發

相關行情

台股首頁我要存股
興富發40+1.52%
美元/台幣31.429+0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
興富發

81.48%

勝率

#定海雙針

偏強
興富發

81.48%

勝率

#寶塔翻紅

偏強
興富發

81.48%

勝率

#極短線強勢

偏強
興富發

81.48%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty