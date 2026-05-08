營收速報 - 興富發(2542)4月營收71.67億元年增率高達4077.66％
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今年1-4月累計營收為233.59億元，累計年增率1725.22%。
最新價為40元，近5日股價下跌-1.87%，相關建材營造上漲0.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5828 張
- 外資買賣超：+5878 張
- 投信買賣超：+34 張
- 自營商買賣超：-84 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|71.67億
|4078%
|-0%
|26/3
|71.93億
|1538%
|70%
|26/2
|42.38億
|775%
|-11%
|26/1
|47.61億
|2481%
|-40%
|25/12
|79.61億
|234%
|78%
|25/11
|44.61億
|43%
|11%
興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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