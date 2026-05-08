營收速報 - 菱光(8249)4月營收3.96億元年增率高達42.77％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為13.85億元，累計年增率2.4%。
最新價為49.65元，近5日股價上漲1.92%，相關零組件業上漲4.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+263 張
- 外資買賣超：+266 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|3.96億
|43%
|12%
|26/3
|3.53億
|8%
|57%
|26/2
|2.25億
|-39%
|-45%
|26/1
|4.11億
|8%
|4%
|25/12
|3.96億
|25%
|47%
|25/11
|2.70億
|-42%
|-9%
菱光(8249-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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