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營收速報 - 菱光(8249)4月營收3.96億元年增率高達42.77％

鉅亨網新聞中心

菱光(8249-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣3.96億元，年增率42.77%，月增率12%。

今年1-4月累計營收為13.85億元，累計年增率2.4%。

最新價為49.65元，近5日股價上漲1.92%，相關零組件業上漲4.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+263 張
  • 外資買賣超：+266 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 3.96億 43% 12%
26/3 3.53億 8% 57%
26/2 2.25億 -39% -45%
26/1 4.11億 8% 4%
25/12 3.96億 25% 47%
25/11 2.70億 -42% -9%

菱光(8249-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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