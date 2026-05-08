鉅亨速報

營收速報 - 晟銘電(3013)4月營收13.21億元年增率高達40.66％

鉅亨網新聞中心

晟銘電(3013-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣13.21億元，年增率40.66%，月增率12.2%。

今年1-4月累計營收為42.44億元，累計年增率27.01%。

最新價為107元，近5日股價上漲0.48%，相關電腦週邊上漲5.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-710 張
  • 外資買賣超：-575 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-135 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 13.21億 41% 12%
26/3 11.78億 41% 128%
26/2 5.16億 -31% -58%
26/1 12.29億 50% 3%
25/12 11.91億 12% 15%
25/11 10.36億 23% 27%

晟銘電(3013-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收晟銘電

相關行情

台股首頁我要存股
晟銘電107+1.90%
美元/台幣31.429+0.06%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty