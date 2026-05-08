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營收速報 - 統一證(2855)4月營收44.44億元年增率高達1002.14％

鉅亨網新聞中心

統一證(2855-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣44.44億元，年增率1002.14%，月增率3286.61%。

今年1-4月累計營收為99.31億元，累計年增率365.77%。

最新價為40元，近5日股價上漲11.52%，相關金融保險上漲3.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-959 張
  • 外資買賣超：-2184 張
  • 投信買賣超：+1225 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 44.44億 1002% 3287%
26/3 1.31億 -66% -94%
26/2 20.96億 221% -36%
26/1 32.59億 373% 97%
25/12 16.51億 57% 107%
25/11 7.98億 5% -68%

統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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