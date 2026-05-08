營收速報 - 統一證(2855)4月營收44.44億元年增率高達1002.14％
鉅亨網新聞中心
統一證(2855-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣44.44億元，年增率1002.14%，月增率3286.61%。
今年1-4月累計營收為99.31億元，累計年增率365.77%。
最新價為40元，近5日股價上漲11.52%，相關金融保險上漲3.12%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-959 張
- 外資買賣超：-2184 張
- 投信買賣超：+1225 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|44.44億
|1002%
|3287%
|26/3
|1.31億
|-66%
|-94%
|26/2
|20.96億
|221%
|-36%
|26/1
|32.59億
|373%
|97%
|25/12
|16.51億
|57%
|107%
|25/11
|7.98億
|5%
|-68%
統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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