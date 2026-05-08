鉅亨速報

營收速報 - 新纖(1409)4月營收40.79億元年增率高達25.05％

鉅亨網新聞中心

新纖(1409-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣40.79億元，年增率25.05%，月增率3.4%。

今年1-4月累計營收為141.27億元，累計年增率2.34%。

最新價為16.85元，近5日股價下跌0%，相關紡織纖維上漲0.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2148 張
  • 外資買賣超：-2133 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-16 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 40.79億 25% 3%
26/3 39.45億 5% 43%
26/2 27.68億 -18% -17%
26/1 33.34億 -2% 8%
25/12 30.85億 -34% 1%
25/11 30.56億 -21% -5%

新纖(1409-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種合成纖維及各種合成纖維假撚絲之製造及銷售。各種工程用塑膠及其加工品之製造及銷售。各種合成薄膜、膠片及有關合成薄膜原料及加工品之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收新纖

相關行情

台股首頁我要存股
新纖16.85+0.30%
美元/台幣31.407-0.01%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty