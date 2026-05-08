營收速報 - 新纖(1409)4月營收40.79億元年增率高達25.05％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為141.27億元，累計年增率2.34%。
最新價為16.85元，近5日股價下跌0%，相關紡織纖維上漲0.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2148 張
- 外資買賣超：-2133 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-16 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|40.79億
|25%
|3%
|26/3
|39.45億
|5%
|43%
|26/2
|27.68億
|-18%
|-17%
|26/1
|33.34億
|-2%
|8%
|25/12
|30.85億
|-34%
|1%
|25/11
|30.56億
|-21%
|-5%
新纖(1409-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種合成纖維及各種合成纖維假撚絲之製造及銷售。各種工程用塑膠及其加工品之製造及銷售。各種合成薄膜、膠片及有關合成薄膜原料及加工品之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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