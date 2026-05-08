鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-08 09:08

樂迦再生 (6891-TW) 新竹竹北智慧細胞工廠正式啟用，並與德國美天旎 (Miltenyi Biotec) 簽署合作協議。美天旎副總裁 Willem-Jan Blok 指出這項協議是美天旎在 CGT 旅程中的重要里程碑，他將這段合作關係比喻為「種樹」，信任為種子，共享價值是根，透過協作一同成長，並在細胞與基因治療領域創造更多機會。

Willem-Jan Blok 表示，美天旎致力於擴大全球病患取得「變革性技術（Transformative Technologies）」的機會，而樂迦在創新展現，正是建立永續、可擴展的高階療法所需的核心基石。透過雙方聯手，將為台灣生技界挹注全新的量能，期盼將台灣打造成真正的「亞洲 CGT 樞紐」，解決亞太地區龐大且未被滿足的醫療需求。

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Willem-Jan Blok 透露選擇與樂迦合作的原因，指出樂迦擁有高品質且具一致性的技術能力，是滿足細胞與基因治療生產製造的重要基石。此外，雙方在價值觀、創新與信任上高度契合，也是選擇樂迦的原因之一。

根據美天旎官網，雙方的合作宣告樂迦具備接軌歐洲最高規格 CAR-T 等高階細胞療法的自動化量產實力，正式成為國際藥廠進軍亞洲的關鍵咽喉。

董事長邱俊榮：樂迦是國內研發生技公司的「神隊友」國際大廠落地亞洲的樞紐



樂迦再生董事長邱俊榮。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

樂迦董事長邱俊榮表示，樂迦已不是傳統藥廠，對手也不是國內同業」，認為樂迦是國內研發生技公司的神隊友，更是國際大廠落地亞洲的樞紐，樂迦已經準備好，帶領台灣細胞產業從「研發競爭」走向「國際代工與生態系合作」的世界盃。

邱俊榮認為，傳統生技公司「自己研發、自己蓋廠生產」的單打獨鬥模式，難以達到規模經濟。而樂迦的定位是純粹的國際級 CDMO，並攜手德國美天旎，導入的是全球通用的頂規全封閉自動化製程。

他進一步指出，樂迦竹北廠不僅導入德國美天旎的先進自動化製程，呼應衛福部推動《再生醫療雙法》、促成先進醫療「落地製造」的期盼，也讓樂迦具備 CAR-T 等訂單的堅實實力。