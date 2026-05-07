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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至4.37元，預估目標價為51.26元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.27元上修至4.37元，其中最高估值4.67元，最低估值2.61元，預估目標價為51.26元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.67(4.64)4.594.344.49
最低值2.61(2.61)1.272.073.8
平均值4.11(3.98)3.473.384.15
中位數4.37(4.27)3.783.524.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值394.18億356.16億345.74億361.99億
最低值206.02億229.80億285.90億335.38億
平均值318.42億308.41億315.70億345.10億
中位數317.72億305.59億323.56億337.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.593.702.792.093.70
營業收入239.74億324.91億266.49億260.27億277.41億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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