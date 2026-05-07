鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至4.37元，預估目標價為51.26元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.27元上修至4.37元，其中最高估值4.67元，最低估值2.61元，預估目標價為51.26元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.67(4.64)
|4.59
|4.34
|4.49
|最低值
|2.61(2.61)
|1.27
|2.07
|3.8
|平均值
|4.11(3.98)
|3.47
|3.38
|4.15
|中位數
|4.37(4.27)
|3.78
|3.52
|4.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|394.18億
|356.16億
|345.74億
|361.99億
|最低值
|206.02億
|229.80億
|285.90億
|335.38億
|平均值
|318.42億
|308.41億
|315.70億
|345.10億
|中位數
|317.72億
|305.59億
|323.56億
|337.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|3.70
|2.79
|2.09
|3.70
|營業收入
|239.74億
|324.91億
|266.49億
|260.27億
|277.41億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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