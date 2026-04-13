鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至4.06元，預估目標價為50.29元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.56元上修至4.06元，其中最高估值4.73元，最低估值2.02元，預估目標價為50.29元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.73(4.73)
|4.03
|4.48
|4.49
|最低值
|2.02(1.62)
|1.27
|2.07
|3.8
|平均值
|3.71(3.48)
|3.28
|3.38
|4.15
|中位數
|4.06(3.56)
|3.46
|3.43
|4.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|366.29億
|341.15億
|345.74億
|361.99億
|最低值
|206.02億
|229.80億
|225.58億
|323.00億
|平均值
|293.34億
|298.85億
|292.79億
|340.97億
|中位數
|287.45億
|307.69億
|289.69億
|337.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|3.70
|2.79
|2.09
|3.70
|營業收入
|239.74億
|324.91億
|266.49億
|260.27億
|277.41億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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