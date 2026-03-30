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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.44元下修至2.23元，其中最高估值4.73元，最低估值1.43元，預估目標價為45.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.73(4.73)
|3.55
|3.68
|4.49
|最低值
|1.43(1.43)
|1.74
|2.2
|3.8
|平均值
|2.5(2.54)
|2.71
|3.19
|4.15
|中位數
|2.23(2.44)
|2.91
|3.43
|4.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|322.02億
|325.95億
|345.74億
|361.99億
|最低值
|245.28億
|248.80億
|225.58億
|323.00億
|平均值
|281.40億
|292.31億
|294.53億
|340.97億
|中位數
|279.18億
|299.35億
|298.22億
|337.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|3.70
|2.79
|2.09
|3.70
|營業收入
|239.74億
|324.91億
|266.49億
|260.27億
|277.41億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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