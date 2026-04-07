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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為47.52元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.46元上修至2.68元，其中最高估值4.73元，最低估值1.43元，預估目標價為47.52元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.73(4.73)3.783.684.49
最低值1.43(1.43)1.762.073.8
平均值2.91(2.77)2.973.174.15
中位數2.68(2.46)3.053.344.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值366.29億341.15億345.74億361.99億
最低值245.28億248.80億225.58億323.00億
平均值299.95億304.34億292.79億340.97億
中位數287.45億307.69億289.69億337.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.593.702.792.093.70
營業收入239.74億324.91億266.49億260.27億277.41億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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