鉅亨網記者陳于晴 台北
氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 公告 2026 年 4 月自結營收，受惠於市場需求步入上升週期及新產品開發有成，即便 4 月工作天數較上月及去年同期減少，單月營收與接單金額仍雙雙刷新歷史紀錄，展現強勁的成長韌性。受惠中國「十五五計畫」，公司對全年展望與整體行業景氣維持樂觀看法。
亞德客表示，4 月份接單金額持續大於出貨金額，且兩者表現均優於公司預期。截至 4 月底，「已接單尚未出貨」金額再次創下公司歷史新高，意味著 5 月的出貨動能具備高度透明度與成長潛力。
亞德客指出，4 月來自電池行業、電子行業、機床設備、通用機械及紡織機械有較好的出貨，集團合併營收為人民幣 9.37 億元，年增 21%； 若以新台幣計價為 43.42 億元，年增 25%；集團累計合併營收為人民幣 31.29 億元，年增 22%，若以新台幣計價為 143.56 億元，年增 24%。
針對市場關心的原物料成本波動，公司強調，地緣政治帶來的影響仍在控制範圍內，已透過調漲海外市場售價、提升內部生產效率及優化產品組合因應，預期本季度的營業利潤率有望持續攀升。
觀察終端應用，4 月份主要成長動能來自：電池行業、電子行業、機床設備、通用機械及紡織機械。
展望未來，亞德客表示，中國政府提出十五五計畫強調智能製造及產業升級均有助於氣動市場需求 ，公司預期政府仍會視狀況持續發布政策支持，並對 2026 年度氣動行業需求及公司整體發展狀況維持樂觀看法。
下一篇