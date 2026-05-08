鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-08 11:13

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 公告 2026 年 4 月自結營收，受惠於市場需求步入上升週期及新產品開發有成，即便 4 月工作天數較上月及去年同期減少，單月營收與接單金額仍雙雙刷新歷史紀錄，展現強勁的成長韌性。受惠中國「十五五計畫」，公司對全年展望與整體行業景氣維持樂觀看法。

亞德客表示，4 月份接單金額持續大於出貨金額，且兩者表現均優於公司預期。截至 4 月底，「已接單尚未出貨」金額再次創下公司歷史新高，意味著 5 月的出貨動能具備高度透明度與成長潛力。

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亞德客指出，4 月來自電池行業、電子行業、機床設備、通用機械及紡織機械有較好的出貨，集團合併營收為人民幣 9.37 億元，年增 21%； 若以新台幣計價為 43.42 億元，年增 25%；集團累計合併營收為人民幣 31.29 億元，年增 22%，若以新台幣計價為 143.56 億元，年增 24%。

針對市場關心的原物料成本波動，公司強調，地緣政治帶來的影響仍在控制範圍內，已透過調漲海外市場售價、提升內部生產效率及優化產品組合因應，預期本季度的營業利潤率有望持續攀升。

觀察終端應用，4 月份主要成長動能來自：電池行業、電子行業、機床設備、通用機械及紡織機械。