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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估上修至5.34元，預估目標價為237.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.13元上修至5.34元，其中最高估值9.24元，最低估值1.98元，預估目標價為237.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.24(9.24)10.949.7610.44
最低值1.98(1.98)2.22.532.87
平均值5.08(5.03)5.916.937.18
中位數5.34(5.13)6.167.077.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值59.66億61.23億81.09億75.28億
最低值57.06億56.36億62.76億64.25億
平均值57.84億58.32億73.92億67.89億
中位數57.73億58.20億74.78億66.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.322.63-0.430.022.26
營業收入10.95億12.92億16.75億28.04億47.35億

詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTKO

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TKO Group Holdings Inc - Class A187.24-1.04%

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