鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至5.02元，預估目標價為237.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.34元下修至5.02元，其中最高估值9.24元，最低估值1.98元，預估目標價為237.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.24(9.24)
|10.94
|9.76
|10.53
|最低值
|1.98(1.98)
|2.2
|2.53
|2.87
|平均值
|4.92(5.06)
|5.7
|6.92
|7.19
|中位數
|5.02(5.34)
|5.68
|7.07
|7.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|59.66億
|61.23億
|81.18億
|75.28億
|最低值
|57.06億
|56.36億
|62.76億
|64.25億
|平均值
|57.74億
|58.24億
|73.59億
|67.94億
|中位數
|57.71億
|58.26億
|74.58億
|66.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.32
|2.63
|-0.43
|0.02
|2.26
|營業收入
|10.95億
|12.92億
|16.75億
|28.04億
|47.35億
詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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