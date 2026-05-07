鉅亨速報 - Factset 最新調查：凌雲邏輯(CRUS-US)EPS預估上修至9.04元，預估目標價為197.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對凌雲邏輯(CRUS-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.84元上修至9.04元，其中最高估值9.63元，最低估值7.17元，預估目標價為197.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|最高值
|9.63(9.6)
|10.21
|最低值
|7.17(5.87)
|8.24
|平均值
|8.83(8.49)
|9.32
|中位數
|9.04(8.84)
|9.37
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|最高值
|21.31億
|22.44億
|最低值
|20.10億
|20.40億
|平均值
|20.80億
|21.57億
|中位數
|20.80億
|21.90億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.52
|3.09
|4.90
|6.00
|營業收入
|17.81億
|18.98億
|17.89億
|18.96億
詳細資訊請看美股內頁：
凌雲邏輯(CRUS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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