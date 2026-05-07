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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凌雲邏輯(CRUS-US)EPS預估上修至9.04元，預估目標價為197.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對凌雲邏輯(CRUS-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.84元上修至9.04元，其中最高估值9.63元，最低估值7.17元，預估目標價為197.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年
最高值9.63(9.6)10.21
最低值7.17(5.87)8.24
平均值8.83(8.49)9.32
中位數9.04(8.84)9.37

市場預估營收

預估值2027年2028年
最高值21.31億22.44億
最低值20.10億20.40億
平均值20.80億21.57億
中位數20.80億21.90億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS5.523.094.906.00
營業收入17.81億18.98億17.89億18.96億

詳細資訊請看美股內頁：
凌雲邏輯(CRUS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCRUS

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