盤中速報 - 費城半導體大漲2.02%，報9842.24點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日12:53，費城半導體上漲195.03點（或2.02%），暫報9842.24點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.59%
- 近 1 月：+25.77%
- 近 3 月：+19.96%
- 近 6 月：+41.06%
- 今年以來：+36.2%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲9.59%；美光科技(MU-US)上漲8%；超微半導體(AMD-US)上漲4.38%；博通(AVGO-US)上漲4.01%；台積電ADR(TSM-US)上漲3.31%。
部分成分股表現相對疲軟，和康電訊(MTSI-US)下跌2.7%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌1.63%；英特爾(INTC-US)下跌1.57%；格羅方德(GFS-US)下跌0.68%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.21%。
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