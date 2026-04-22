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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.02%，報9842.24點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日12:53，費城半導體上漲195.03點（或2.02%），暫報9842.24點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.59%
  • 近 1 月：+25.77%
  • 近 3 月：+19.96%
  • 近 6 月：+41.06%
  • 今年以來：+36.2%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲9.59%；美光科技(MU-US)上漲8%；超微半導體(AMD-US)上漲4.38%；博通(AVGO-US)上漲4.01%；台積電ADR(TSM-US)上漲3.31%。

部分成分股表現相對疲軟，和康電訊(MTSI-US)下跌2.7%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌1.63%；英特爾(INTC-US)下跌1.57%；格羅方德(GFS-US)下跌0.68%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.21%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體9889.112.51%
安謀控股公司195.3201+11.3%
美光科技484.67+7.85%
超微半導體300.26+5.54%
博通419.69+4.36%
台積電ADR382.23+3.84%
和康電訊277.615-2.83%
萊迪思半導體115.54-1.29%
英特爾65.5701-1.04%
格羅方德59.51+0.45%
凌雲邏輯169.72-0.03%

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