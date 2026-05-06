盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報11309.5點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日09:33，費城半導體上漲328.93點（或3%），暫報11309.50點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.42%
- 近 1 月：+40.18%
- 近 3 月：+44.2%
- 近 6 月：+52.71%
- 今年以來：+55.02%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲17.91%；安謀控股公司(ARM-US)上漲9.29%；科林研發(LRCX-US)上漲5.47%；高通(QCOM-US)上漲5.06%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.34%。
部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌11.55%；科沃(QRVO-US)下跌7.21%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.93%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌1.52%；安森美半導體(ON-US)下跌1.4%。
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