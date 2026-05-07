鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bio-Techne Corp(TECH-US)EPS預估下修至1.94元，預估目標價為63.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Bio-Techne Corp(TECH-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.94元，其中最高估值2.01元，最低估值1.91元，預估目標價為63.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.01(2.01)
|2.24
|2.53
|2.78
|最低值
|1.91(1.97)
|1.97
|2.19
|2.78
|平均值
|1.95(1.98)
|2.11
|2.39
|2.78
|中位數
|1.94(1.98)
|2.1
|2.41
|2.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.32億
|13.10億
|14.64億
|14.50億
|最低值
|12.00億
|12.54億
|13.42億
|14.50億
|平均值
|12.14億
|12.77億
|14.03億
|14.50億
|中位數
|12.10億
|12.70億
|14.16億
|14.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.87
|1.66
|1.76
|1.05
|0.46
|營業收入
|9.31億
|11.06億
|11.37億
|11.59億
|12.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Bio-Techne Corp(TECH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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