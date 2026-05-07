鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bio-Techne Corp(TECH-US)EPS預估下修至1.94元，預估目標價為63.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Bio-Techne Corp(TECH-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.94元，其中最高估值2.01元，最低估值1.91元，預估目標價為63.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.01(2.01)2.242.532.78
最低值1.91(1.97)1.972.192.78
平均值1.95(1.98)2.112.392.78
中位數1.94(1.98)2.12.412.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.32億13.10億14.64億14.50億
最低值12.00億12.54億13.42億14.50億
平均值12.14億12.77億14.03億14.50億
中位數12.10億12.70億14.16億14.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.871.661.761.050.46
營業收入9.31億11.06億11.37億11.59億12.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Bio-Techne Corp(TECH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTECH

相關行情

台股首頁我要存股
Bio-Techne Corp46.86-1.15%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty