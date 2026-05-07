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鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至4.18元，預估目標價為150.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2027年EPS預估：中位數由3.65元上修至4.18元，其中最高估值4.52元，最低估值3.55元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值4.52(4.02)7.5210.63
最低值3.55(3.5)3.9510.63
平均值4.06(3.66)5.8310.63
中位數4.18(3.65)6.2210.63

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值333.05億433.83億516.46億
最低值287.00億314.69億516.46億
平均值313.57億391.19億516.46億
中位數316.68億426.08億516.46億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS1.971.752.312.112.33
營業收入260.41億303.46億264.15億258.13億279.14億

詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFLEX

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