鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至4.18元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2027年EPS預估：中位數由3.65元上修至4.18元，其中最高估值4.52元，最低估值3.55元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.52(4.02)
|7.52
|10.63
|最低值
|3.55(3.5)
|3.95
|10.63
|平均值
|4.06(3.66)
|5.83
|10.63
|中位數
|4.18(3.65)
|6.22
|10.63
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|333.05億
|433.83億
|516.46億
|最低值
|287.00億
|314.69億
|516.46億
|平均值
|313.57億
|391.19億
|516.46億
|中位數
|316.68億
|426.08億
|516.46億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|1.97
|1.75
|2.31
|2.11
|2.33
|營業收入
|260.41億
|303.46億
|264.15億
|258.13億
|279.14億
詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力FLEX-US的目標價調升至150元，幅度約82.93%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力FLEX-US的目標價調升至80元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報(NYT-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為88.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至-2.45元，預估目標價為26.51元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇