業外挹注 宜特Q1獲利大增2倍、EPS 2.05元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-07 20:00

宜特 (3289-TW) 今 (7) 日公布第一季財報，由於一次性認列子公司宜錦的股權調整費用，毛利率與營益率皆大幅下滑，但在業外處分利益貢獻下，單季淨利達 1.77 億元，季增 222.41%，年增 40.21%，每股稅後純益 2.05 元。展望後市，公司看好，隨著營運體質優化， AI 相關專案比重提升下，本季毛利率將強勁回升。

宜特。(圖：宜特提供)

宜特第一季營收 10.83 億元，季減 12.01%，年減 4.24%，毛利率 17.27%，營益率 - 6.84%，歸屬於母公司淨利 1.77 億元，季增 222.41%，年增 40.21%，稅後每股盈餘約新台幣 2.05 元。董事會今日亦通過 2026 年第一季配息 1.6 元。

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宜特表示，第一季毛利率與營業淨 (損) 益遭遇較大波動，主因是公司為確保長期競爭優勢，於第一季完成「一次性」的營運體質優化與資源配置調整。隨著 3 月中旬起完成原子公司宜錦的股權調整，宜特不僅在第一季結清相關處理費用以強化財務健康度，更因原子公司宜錦轉為「權益法認列之關聯企業」，未來將大幅減輕對母公司合併毛利之負擔，使營運架構更趨輕盈且聚焦於高毛利的驗證分析本業。

針對此次股權調整，宜特強調，這是一次「雙贏」的戰略布局。宜錦在晶圓薄化領域已建立深厚技術門檻，透過引進策略性投資人並完成現金增資，不僅讓宜特展現顯著的投資價值與處分收益，更重要的是，藉由產業界資源的互補，將加速宜錦擴大市佔率並邁向獨立發展的新階段。宜特對其持股降至 4 成以下，將以戰略股東的角色，共同分享宜錦未來營運規模擴大所帶來的長期獲利果實。

展望未來，宜特本業驗證分析動能強勁，且隨著 AI 算力需求進入極致複雜新紀元，公司一站式光電驗證分析平台已成為客戶不可或缺的戰略夥伴。公司對 2026 年整體獲利能力保持樂觀，隨著營運體質調整告一段落，資源配置更趨精實。