鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-07 19:12

台嘉碩 (3221-TW) 在 2026 年首季營收 5.47 億元，稅後純益 3788 萬元，每股純益 0.36 元，公司今 (7) 日召開法說會，對第二季包括成本上漲反映、遞延出貨效應及新需求挹注之下，期望第二季將有雙位數的營收成長。

同時，台嘉碩董事長黃鈺同指出，在醫學走向 3.0 的著重預防醫學同時，轉投資嘉碩生醫業務推展順利，也預計在 2027 年申請在興櫃交易，準備掛牌之路。

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台嘉碩並指出，包括 AI、Wi-Fi7、低軌衛星與無人機將帶動頻率元件升級潮，下半年較大的資本支出，預計投資 2 億元在衛星相關應用上 ，同時，爲因應低軌衛星營運商對供應鏈要求在非台灣、非中國生產，台嘉碩也擬開發在菲律賓生產。

台嘉碩表示，低軌衛星與無人機對頻率元件精密度及可靠度的要求更遠甚於車用，這也是個絕佳取得切入的好機會，尤其是今年爲低軌衛星直連手機通訊的元年，預期 2027 年及 2028 年有更大的發展，也將代替部分傳統由地面碟型接收與低軌衛星的通連，這對台嘉碩形成有利的營運成長契機。