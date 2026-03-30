(獨家)頻率元件漲勢起 龍頭廠晶技發出產品漲價通知將調漲5-10%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-30 10:11

在國際貴金屬價格、原油價格的上漲走勢之下，頻率元件業者也承受成本上揚的壓力，全球頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 已對客戶端發出產品調漲通知，預計 4 月 1 日起元件價格調漲 5-10%。

頻率元件龍頭廠晶技發出產品漲價通知將調漲5-10%。(鉅亨網記者張欽發攝)

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由晶技對客戶端發出的調價通知及說明指出，由於國際環境變動導致原物料價格大幅波動，尤其貴金屬漲幅顯著，自 2025 年初至今平均漲幅已超過 60%。本公司除持續推動成本優化、費用管理、提升效率外，也盡力自行吸收基座、封蓋、靶材及銀膠等相關貴金屬 (金、銀、鎢) 物料的成本上漲。然而，面對持續攀升的壓力，現已超出本公司可承擔範圍。

基於整體經營考量，經審慎評估後，本公司將自新訂單起對產品價格進行適度調整; 依據不同產品項目調漲幅度約為 5-10%。

晶技主管指出，公司的確提出依產品口種類的分別幅度不同的調漲，最主要仍取決於市場的供需，晶技產品上一回的調高價格爲疫情期間的需求走高時期。目對調價正積極與客戶協商。

晶技 2026 年以來網通、AI 伺服器等基建應用需求帶動及對車載應用出貨增加之下，2026 年 3 月營收將較 2 月明顯回溫，並將推升今年 第一季營收跨越 33 億元大關，較去年同期成長 3-5%，並將譜出史上最強的第一季營收表現。

晶技 2026 年以來營運受惠 AI 及光模塊應用需求的大幅成長，在前二月營收都明顯較 2025 年同期增長，繼元月營收以 12.17 億元改寫歷史同期新高之後，晶技公布 2 月營收 10.14 億元，月減 16.64%，年增 7.31%，也創歷史同期新高。晶技 2026 年 1-2 月營收爲 22.31 億元，年增 6.9%。預估 3 月營收將較 2 月回溫。