鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-30 11:44

由日商頻率元件大廠大真空持股 50.46% 的頻率元件廠加高電子 (8182-TW)，在泰國進一步投資第二生產基地準備就緒，正進行各項產品及製程的認證階段，公司預估在 2026 年泰國二廠將進入量產，將有助於挹注加高泰國的產能，並貢獻營收。

頻率元件大廠加高泰國第二生產基地完工 下半年貢獻營收。(鉅亨網記者張欽發攝)

目前加高電子的生產廠區涵蓋台灣的高雄、中國大陸的東莞及泰國，同時，於 1989 年設立的泰國廠也是台商石英元件廠最早在東南亞設廠的，加高在進一步投資第二生產基地準備就緒將進入量產階段，將有助於挹注加高泰國的產能。

‌



加高電子石英元件應用包括消費性電子、數據通訊、工業應用及伺服器、儲存裝置等系統應用領域，2026 年加高電子看好數據通訊應用業務的持續成長，同時，在每部汽車運用石英元件在電池管理系統（BMS）、先進駕駛輔助系統（ADAS）、資訊娛樂與控制系統將高達 200 件同時，加高對於車市的可能復甦帶動需求也表示關切。

同時，加高電子在對切入伺服器運用的領域並不大，但相對於因 AI 廣泛運用之後帶動的包括智慧眼鏡等穿戴裝置對石英元件需求正密切觀察其成長。