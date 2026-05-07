益張首季EPS 1.45元 估自有品牌搶攻內銷今年可望倍數成長
鉅亨網記者張欽發 台北
全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 今 (7) 日公布最新獲利資訊，2026 年第一季稅後純益爲 4861 萬元，季減 25.21%，年減 9.31%，每股純益爲 1.45 元。公司估自有品牌產品內銷，在 2026 年可望倍數成長。
益張董事會已決議通過配發每股 5 元現金股利，並將於 6 月 4 日舉行股東常會。
益張 2026 年第一季營收爲 3.76 億元，毛利率 25.97%，季增 2.1 個百分點，年減 1.28 個百分點，稅後純益爲 4861 萬元，季減 25.21%，年減 9.31%，每股純益爲 1.45 元。
益張 2026 年首季對北美地區出貨穩定、特殊金屬材質的出貨持續增加，以及深耕國內的自有品牌「OGEE 移動式倉儲」系列產品貢獻。展望第二季仍將能維持穩健增長的營運動能。
益張指出，展望第二季在產品結構優化，以及採行適度的成本低點原物料備貨策略，在新台幣匯率維持穩定的狀態之下，毛利率有機會能穩健的提升。
益張近幾年來與重要客戶保持良好長期合作，再加上深耕客戶特殊需求策略，因此都能維持穩健的營運表現。近期自有品牌系列產品，在國內封裝測試大廠、金融機構、醫療院所、交通運輸等領域，也都有益張服務的案例，相信透過對客戶客製化以及一站式服務解決方案的服務，將能擴展更多產業領域應用的需求。
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