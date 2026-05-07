益張首季EPS 1.45元 估自有品牌搶攻內銷今年可望倍數成長

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益張 2026 年首季對北美地區出貨穩定、特殊金屬材質的出貨持續增加，以及深耕國內的自有品牌「OGEE 移動式倉儲」系列產品貢獻。展望第二季仍將能維持穩健增長的營運動能。

益張近幾年來與重要客戶保持良好長期合作，再加上深耕客戶特殊需求策略，因此都能維持穩健的營運表現。近期自有品牌系列產品，在國內封裝測試大廠、金融機構、醫療院所、交通運輸等領域，也都有益張服務的案例，相信透過對客戶客製化以及一站式服務解決方案的服務，將能擴展更多產業領域應用的需求。