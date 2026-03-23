鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-23 17:32

立盈環保 (7820-TW) 將於明 (24) 日舉辦上櫃前業績發表會，暫定每股承銷價為 128 元。受惠半導體先進製程持續推進與 ESG 趨勢升溫，廢棄物循環再利用需求快速擴張，公司以技術服務搭配人造螢石銷售雙軌模式切入上游特化品循環經濟市場，營運動能備受關注。

同時，立盈在 500 噸年處理量的之一產能在 2025 年年底加入之後，加上原有產能去瓶頸作業之下，2026 年 1-2 月累計營收 6423 萬元，年增 62.15%，維持成長態勢。

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立盈環保今天在興櫃的最後成交價爲 204 元。

立盈的循環經濟量能，在於半導體、記憶體生產過程從矽晶圓入料經過擴散、薄膜、黃光、蝕刻、去光阻及清洗的多道過程中，必須投入氟化氫、異丙醇、氫氟酸、硫酸等各種化學原物料，且在生產過程，會產生多種的化學品廢棄物，包括廢硫酸、廢硫酸銨、廢氫氟酸、廢異丙醇、廢光阻液等廢棄物，而半導體業於產製過程所產生的產品廢棄物占了投入量的一半，若這些廢棄的化學品若經過妥善的再處理就可以再次的被重新使用，可以根本的解決企業經濟發展與環境衝擊的矛盾。

立盈董事長陳俊琦表示，立盈核心競爭力在於同時處理廢氫氟酸與氟化鈣污泥，並將產出物再製為人造螢石銷售，形成完整循環閉環。公司已與國內晶圓代工大廠以及多家一線半導體廠建立長期合作關係，並進駐中科零廢中心與南科創生中心，複製產線經驗、擴充產能布局。

在 AI 應用帶動半導體擴產效應下，立盈近三年營運規模穩步擴張，新產能陸續發酵，公司營收從 2023 年的 1.73 億元，至 2025 年已躍升到 2.98 億元，且毛利相對較高的技術服務營收占比已超過 8 成，獲利體質持續優化。

同時，在政府零廢棄、零排放的政策推動下，晶圓代工大廠亦積極導入循環再利用方案。立盈不僅為半導體廠處理廢氫氟酸及氟化鈣污泥，更將其轉化為資源再生人造螢石提供鋼鐵業運用，不僅紓解上游廢棄物處理壓力，也銜接下游鋼鐵業助熔需求，建立具黏著度的供應鏈合作模式。

天然螢石屬戰略性礦產，全球供應集中、價格波動劇烈。隨主要產地強化出口與開採管制，鋼鐵業原料成本面臨上行壓力。立盈生產的人造螢石具 75% 至 90% 不等 CaF2 含量與低雜質優勢，並可依客戶需求客製粒徑規格，協助鋼廠降低採購成本與製程風險。

此外，公司透過再生製程，每公噸產品碳排約 247 公斤 CO2e，顯著低於傳統材料，可兼顧成本與減碳效益。