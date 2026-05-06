台灣央行今 (6) 日公布我國 4 月底外匯存底，較上月底增加 56.02 億美元，回升至 6024.88 億美元，為歷史相對高檔，而外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其 新台幣 存款餘額共折計 1 兆 6149 億美元，約當外匯存底 268% 創新高。

央行外匯局局長蔡烱民說明，4 月初外資曾出現較大規模買超，央行為維持外匯市場秩序有適度進場調節，但整體介入規模並不大，就全月份來看匯市大致平穩，外資有進有出；同時，多數非美貨幣升值，使美元計價的外匯存底金額增加。