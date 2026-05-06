鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣央行今 (6) 日公布我國 4 月底外匯存底，較上月底增加 56.02 億美元，回升至 6024.88 億美元，為歷史相對高檔，而外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 1 兆 6149 億美元，約當外匯存底 268% 創新高。
央行外匯局局長蔡烱民說明，4 月初外資曾出現較大規模買超，央行為維持外匯市場秩序有適度進場調節，但整體介入規模並不大，就全月份來看匯市大致平穩，外資有進有出；同時，多數非美貨幣升值，使美元計價的外匯存底金額增加。
央行統計，4 月外資盈餘加股利匯出約 180 多億美元，使整體淨匯入約 70 多億美元。
而 4 月美元偏弱，美元指數下跌 1.91%，反觀多數非美貨幣升值，其中，歐元升值 1.71%、英鎊升值 2.08%、加幣升值 1.85%、澳幣升值 4.04%、人民幣升值 1.05%、新台幣升值 1.27%，瑞士法郎則升值 0.93%，僅日元貶值 0.44%。
觀察主要國家外匯存底變化，中國為 3 兆 3421 億美元，月減 857 億美元，其次為日本 1 兆 1618 億美元，月減 181 億美元，瑞士為 9010 億美元，月減 227 億美元，香港 4199 億美元，月減 92 億美元，南韓為 3987 億美元，月減 38 億美元。
而印度截至 4 月 24 日的外匯存底為 5546 億美元，較 3 月底增加 35 億美元。
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