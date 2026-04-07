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中國大陸新茶飲產業競爭已從單一產品延伸至供應鏈的整體實力，規模化採購與高效倉配體系成為關鍵競爭門檻。鮮活果汁 - GD 出，公司透過強化成本控管與產品差異化，同時提高冷鏈覆蓋率與配送效率提升，能有效確保原料品質並降低運營成本。