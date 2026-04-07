鉅亨網記者張欽發 台北
鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，2026 年 3 月營收 3.56 億元，月增 5.8%，年增 57.15%；累計第 2026 年第一季營收為 11.41 億元，季增 29.9%，年增率 55.13%，創第一季歷史同期新高。
鮮活果汁 - KY 表示，公司近來積極佈局多元銷售管道、優化產品銷售結構，今年農曆春節前後新茶飲巿場消費動能強勁，大型會員超市通路銷量增加，帶動出貨規模放大，加上規模茶飲系統年度新品推出，於 3 月啟動原料採購與出貨，助力 3 月業績年成長，帶動 3 月營收走高。
中國大陸新茶飲產業競爭已從單一產品延伸至供應鏈的整體實力，規模化採購與高效倉配體系成為關鍵競爭門檻。鮮活果汁 - GD 出，公司透過強化成本控管與產品差異化，同時提高冷鏈覆蓋率與配送效率提升，能有效確保原料品質並降低運營成本。
鮮活果汁 - KY 在 2025 年全年營收 41.2 億元，毛利率 27.72%，年增 2.32 個百分點，2025 年稅後純益 3.82 億元，年增 31.93%，全年每股純益 11.19 元。鮮活果汁 - KY 對去年盈餘將配息每股 6.6 元。
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