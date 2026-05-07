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盤中速報 - 恆生科技指數上漲149.61點至5118.81點，漲幅3.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間07日11:26，恆生科技指數上漲149.61點（或3.01%），暫報5118.81點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.21%
  • 近 1 月：+6.2%
  • 近 3 月：-7.05%
  • 近 6 月：-16.4%
  • 今年以來：-9.91%

焦點個股


其他服飾配件概念領漲+7.00%。其中 森浩集團(08285-HK) 上漲 53.57% ; 中聯發展控股(00264-HK) 上漲 7.08% ; 新秀麗(01910-HK) 上漲 3.82% 。

地產代理概念領漲+6.06%。其中 杰地集團(08313-HK) 上漲 8.7% ; 美聯集團(01200-HK) 上漲 3.42% ; 。


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森浩集團0.040+42.9%
中聯發展控股1.200+6.19%
新秀麗15.000+4.17%
杰地集團0.025+8.70%
美聯集團3.040+4.11%

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