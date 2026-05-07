盤中速報 - 恆生科技指數上漲149.61點至5118.81點，漲幅3.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間07日11:26，恆生科技指數上漲149.61點（或3.01%），暫報5118.81點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.21%
- 近 1 月：+6.2%
- 近 3 月：-7.05%
- 近 6 月：-16.4%
- 今年以來：-9.91%
焦點個股
其他服飾配件概念領漲+7.00%。其中 森浩集團(08285-HK) 上漲 53.57% ; 中聯發展控股(00264-HK) 上漲 7.08% ; 新秀麗(01910-HK) 上漲 3.82% 。
地產代理概念領漲+6.06%。其中 杰地集團(08313-HK) 上漲 8.7% ; 美聯集團(01200-HK) 上漲 3.42% ; 。
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