鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-07 08:28

面對今年第一季年化營收與用戶使用量飆升 80 倍的驚人成長，AI 新創公司 Anthropic 的算力基礎設施正面臨空前擠兌壓力。

Anthropic 執行長阿莫代 (Dalio Amodei) 週三 (6 日) 舊金山開發者大會上坦言，管理層最初僅按 10 倍增長預估進行規劃，嚴重誤判導致近期算力瓶頸，目前正全力加速擴充基礎設施，以盡快滿足開發者需求。

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為解燃眉之急，Anthropic 開啟激進「算力掃貨」模式。

阿莫代發表演講數小時前宣布，與 SpaceX 達成協議，將包攬對方位於田納西州曼菲斯的 Colossus 1 資料中心全部算力資源，獲得超過 300 兆瓦的龐大算力儲備。

這波爆發式成長主要受惠於旗下大模型 Claude 的普及，特別是去年針對軟體開發推出的「Claude Code」工具迅速席捲開發者圈層。

阿莫代指出，軟體工程師是接納新技術最快的群體，這預示著未來經濟運行模式與 AI 的重構力量。

激增需求已對底層架構構成實質挑戰，上月高負載導致基礎設施承壓，影響高峰時段服務可靠性。

過去幾星期，Anthropic 密集達成多項算力擴充合作，包括與亞馬遜簽署數十億美元協議。

儘管今年 3 月五角大廈以供應鏈風險為由將其列入禁止合作名單，且糾紛進入法律程序，但未明顯抑制商業端需求增長。

阿莫代表示，現階段增長「過於瘋狂且難以招架」，盼未來過渡至更常態化階段。