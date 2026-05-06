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截至台北時間2026年5月7日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計26家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|254.91億
|717.3%
|聯強-電子通路業
|573.36億
|83.3%
|玉山金-金融保險業
|100.47億
|47.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|南亞科-半導體業
|254.91億
|40.3%
|玉山金-金融保險業
|100.47億
|19.0%
|東元-電機機械
|56.27億
|9.8%
截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達26家。其中營收年增大於 25％有7家，年增小於-20％有3家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|7家
|大於50億
|>= 0%
|10家
|大於50億
|< 0%
|6家
|大於50億
|<= -20%
|3家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|254.91億
|717.3%
|聯強-電子通路業
|573.36億
|83.3%
|玉山金-金融保險業
|100.47億
|47.8%
|南電-電子零組件業
|44.51億
|39.5%
|英業達-電腦及週邊設備業
|847.87億
|36.5%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|南亞科-半導體業
|254.91億
|40.3%
|鴻準-其他電子業
|65.27億
|39.2%
|玉山金-金融保險業
|100.47億
|19.0%
|鴻華先進-創-汽車工業
|4.90億
|17.8%
|富采-光電業
|21.00億
|11.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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