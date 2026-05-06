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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)EPS預估上修至6.83元，預估目標價為197.50元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.7元上修至6.83元，其中最高估值6.96元，最低估值6.64元，預估目標價為197.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.96(6.96)7.688.3
最低值6.64(6.64)7.057.6
平均值6.79(6.73)7.227.85
中位數6.83(6.7)7.197.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值25.36億26.97億28.87億
最低值25.16億26.46億28.21億
平均值25.26億26.80億28.59億
中位數25.28億26.84億28.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.124.945.025.236.24
營業收入17.58億19.43億20.78億22.16億23.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJKHY

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