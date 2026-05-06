鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)EPS預估上修至6.83元，預估目標價為197.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.7元上修至6.83元，其中最高估值6.96元，最低估值6.64元，預估目標價為197.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.96(6.96)
|7.68
|8.3
|最低值
|6.64(6.64)
|7.05
|7.6
|平均值
|6.79(6.73)
|7.22
|7.85
|中位數
|6.83(6.7)
|7.19
|7.71
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.36億
|26.97億
|28.87億
|最低值
|25.16億
|26.46億
|28.21億
|平均值
|25.26億
|26.80億
|28.59億
|中位數
|25.28億
|26.84億
|28.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.12
|4.94
|5.02
|5.23
|6.24
|營業收入
|17.58億
|19.43億
|20.78億
|22.16億
|23.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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