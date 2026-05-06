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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.78元下修至1.74元，其中最高估值2.65元，最低估值1.39元，預估目標價為97.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.65(2.65)
|3.7
|4.79
|3.9
|最低值
|1.39(1.39)
|1.81
|2.3
|2.76
|平均值
|1.85(1.87)
|2.53
|3
|3.32
|中位數
|1.74(1.78)
|2.47
|2.96
|3.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|58.65億
|75.46億
|92.02億
|85.70億
|最低值
|45.52億
|54.44億
|62.95億
|68.32億
|平均值
|49.84億
|61.21億
|70.53億
|77.34億
|中位數
|49.22億
|60.57億
|67.95億
|78.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|1.56
|2.12
|營業收入
|18.35億
|13.82億
|18.88億
|29.75億
|45.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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