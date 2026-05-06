鉅亨速報 - Factset 最新調查：思佳訊半導體(SWKS-US)EPS預估上修至4.86元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對思佳訊半導體(SWKS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.72元上修至4.86元，其中最高估值5.13元，最低估值4.59元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.13(5.07)
|5.98
|6.38
|最低值
|4.59(4.38)
|4.27
|5.27
|平均值
|4.86(4.72)
|5.07
|5.94
|中位數
|4.86(4.72)
|5.06
|6.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39.68億
|42.30億
|46.52億
|最低值
|37.05億
|34.85億
|40.80億
|平均值
|38.46億
|39.31億
|43.24億
|中位數
|38.79億
|39.37億
|42.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.97
|7.81
|6.13
|3.69
|3.08
|營業收入
|51.09億
|54.86億
|47.72億
|41.78億
|40.87億
詳細資訊請看美股內頁：
思佳訊半導體(SWKS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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