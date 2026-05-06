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鉅亨速報 - Factset 最新調查：思佳訊半導體(SWKS-US)EPS預估上修至4.86元，預估目標價為70.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對思佳訊半導體(SWKS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.72元上修至4.86元，其中最高估值5.13元，最低估值4.59元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.13(5.07)5.986.38
最低值4.59(4.38)4.275.27
平均值4.86(4.72)5.075.94
中位數4.86(4.72)5.066.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值39.68億42.30億46.52億
最低值37.05億34.85億40.80億
平均值38.46億39.31億43.24億
中位數38.79億39.37億42.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.977.816.133.693.08
營業收入51.09億54.86億47.72億41.78億40.87億

詳細資訊請看美股內頁：
思佳訊半導體(SWKS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSWKS

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