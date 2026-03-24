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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估上修至0.11元，預估目標價為27.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.1元上修至0.11元，其中最高估值0.19元，最低估值-0.2元，預估目標價為27.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.19(0.19)11.280.8
最低值-0.2(-0.2)0.240.590.8
平均值0.06(0.05)0.560.880.8
中位數0.11(0.1)0.460.850.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值401.90億494.37億508.99億486.50億
最低值368.37億413.43億450.82億486.50億
平均值382.56億434.37億474.70億486.50億
中位數382.47億429.83億467.95億486.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.08-0.050.760.090.11
營業收入184.06億205.83億243.83億302.68億345.34億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCPNG

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