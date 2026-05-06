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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.93元，其中最高估值0.95元，最低估值0.84元，預估目標價為9.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.95(0.95)
|1.07
|1.17
|1.26
|最低值
|0.84(0.84)
|0.93
|1.01
|1.26
|平均值
|0.92(0.91)
|1.03
|1.11
|1.26
|中位數
|0.93(0.91)
|1.04
|1.13
|1.26
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|404.88億
|436.20億
|466.97億
|最低值
|362.77億
|396.88億
|427.49億
|平均值
|389.44億
|420.91億
|451.06億
|中位數
|393.14億
|424.92億
|460.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.45
|0.52
|0.60
|0.69
|0.72
|營業收入
|349.64億
|506.11億
|690.23億
|629.25億
|772.76億
詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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