鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至3.53元，預估目標價為50.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.36元上修至3.53元，其中最高估值3.72元，最低估值2.92元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.72(3.66)
|4.94
|6.17
|7.56
|最低值
|2.92(2.89)
|2.77
|2.56
|2.71
|平均值
|3.42(3.31)
|3.94
|4.54
|5.09
|中位數
|3.53(3.36)
|4.03
|4.52
|5.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.79億
|31.87億
|36.54億
|43.18億
|最低值
|25.37億
|23.99億
|23.85億
|23.23億
|平均值
|25.94億
|29.18億
|32.49億
|34.92億
|中位數
|25.86億
|29.49億
|33.61億
|36.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.72
|0.56
|0.65
|1.76
|2.78
|營業收入
|14.35億
|16.11億
|18.30億
|21.69億
|23.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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