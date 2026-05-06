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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至3.53元，預估目標價為50.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.36元上修至3.53元，其中最高估值3.72元，最低估值2.92元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.72(3.66)4.946.177.56
最低值2.92(2.89)2.772.562.71
平均值3.42(3.31)3.944.545.09
中位數3.53(3.36)4.034.525.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值26.79億31.87億36.54億43.18億
最低值25.37億23.99億23.85億23.23億
平均值25.94億29.18億32.49億34.92億
中位數25.86億29.49億33.61億36.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.720.560.651.762.78
營業收入14.35億16.11億18.30億21.69億23.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEXEL

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