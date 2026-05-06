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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷普理根(RGEN-US)EPS預估上修至2元，預估目標價為180.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對雷普理根(RGEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.97元上修至2元，其中最高估值2.03元，最低估值1.97元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.03(2)2.733.494.43
最低值1.97(1.93)2.362.934.17
平均值2(1.97)2.593.284.32
中位數2(1.97)2.623.364.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.35億9.61億11.18億13.09億
最低值8.09億9.30億10.46億12.05億
平均值8.24億9.44億10.88億12.60億
中位數8.24億9.44億10.89億12.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.243.240.63-0.460.86
營業收入6.71億8.02億6.32億6.34億7.38億

詳細資訊請看美股內頁：
雷普理根(RGEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRGEN

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