鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷普理根(RGEN-US)EPS預估上修至2元，預估目標價為180.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對雷普理根(RGEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.97元上修至2元，其中最高估值2.03元，最低估值1.97元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.03(2)
|2.73
|3.49
|4.43
|最低值
|1.97(1.93)
|2.36
|2.93
|4.17
|平均值
|2(1.97)
|2.59
|3.28
|4.32
|中位數
|2(1.97)
|2.62
|3.36
|4.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.35億
|9.61億
|11.18億
|13.09億
|最低值
|8.09億
|9.30億
|10.46億
|12.05億
|平均值
|8.24億
|9.44億
|10.88億
|12.60億
|中位數
|8.24億
|9.44億
|10.89億
|12.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.24
|3.24
|0.63
|-0.46
|0.86
|營業收入
|6.71億
|8.02億
|6.32億
|6.34億
|7.38億
詳細資訊請看美股內頁：
雷普理根(RGEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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