鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)EPS預估上修至2.28元，預估目標價為114.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.19元上修至2.28元，其中最高估值2.38元，最低估值2.11元，預估目標價為114.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.38(2.27)
|2.66
|2.94
|最低值
|2.11(2.02)
|2.36
|2.64
|平均值
|2.27(2.18)
|2.55
|2.76
|中位數
|2.28(2.19)
|2.56
|2.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.43億
|36.69億
|38.34億
|最低值
|31.71億
|33.29億
|35.11億
|平均值
|32.11億
|34.39億
|36.29億
|中位數
|32.11億
|33.91億
|35.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.12
|1.46
|1.30
|1.62
|1.62
|營業收入
|25.17億
|25.20億
|26.78億
|28.70億
|30.53億
詳細資訊請看美股內頁：
UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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