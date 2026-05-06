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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)EPS預估上修至2.28元，預估目標價為114.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.19元上修至2.28元，其中最高估值2.38元，最低估值2.11元，預估目標價為114.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.38(2.27)2.662.94
最低值2.11(2.02)2.362.64
平均值2.27(2.18)2.552.76
中位數2.28(2.19)2.562.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值32.43億36.69億38.34億
最低值31.71億33.29億35.11億
平均值32.11億34.39億36.29億
中位數32.11億33.91億35.85億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.121.461.301.621.62
營業收入25.17億25.20億26.78億28.70億30.53億

詳細資訊請看美股內頁：
UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSULS

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