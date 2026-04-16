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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為74.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.45元上修至0.54元，其中最高估值0.59元，最低估值0.3元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.59(0.59)1.173.633.83
最低值0.3(0.3)-0.221.63.7
平均值0.45(0.43)0.642.283.76
中位數0.54(0.45)0.761.943.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.85億13.54億18.96億27.52億
最低值7.70億10.08億16.83億23.86億
平均值7.76億11.42億17.67億25.69億
中位數7.73億11.14億17.31億25.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.120.250.610.371.07
營業收入1.02億1.92億2.56億3.78億4.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSENLT

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