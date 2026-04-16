鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為74.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.45元上修至0.54元，其中最高估值0.59元，最低估值0.3元，預估目標價為74.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.59(0.59)
|1.17
|3.63
|3.83
|最低值
|0.3(0.3)
|-0.22
|1.6
|3.7
|平均值
|0.45(0.43)
|0.64
|2.28
|3.76
|中位數
|0.54(0.45)
|0.76
|1.94
|3.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.85億
|13.54億
|18.96億
|27.52億
|最低值
|7.70億
|10.08億
|16.83億
|23.86億
|平均值
|7.76億
|11.42億
|17.67億
|25.69億
|中位數
|7.73億
|11.14億
|17.31億
|25.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.12
|0.25
|0.61
|0.37
|1.07
|營業收入
|1.02億
|1.92億
|2.56億
|3.78億
|4.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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