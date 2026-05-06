鉅亨速報 - Factset 最新調查：MSA Safety Inc(MSA-US)EPS預估上修至8.86元，預估目標價為206.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MSA Safety Inc(MSA-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.71元上修至8.86元，其中最高估值8.94元，最低估值8.7元，預估目標價為206.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.94(8.91)
|9.81
|10.92
|最低值
|8.7(8.45)
|9.42
|10.49
|平均值
|8.83(8.7)
|9.65
|10.71
|中位數
|8.86(8.71)
|9.65
|10.71
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.56億
|22.68億
|22.05億
|最低值
|19.73億
|20.76億
|21.85億
|平均值
|19.97億
|21.11億
|21.95億
|中位數
|19.85億
|20.88億
|21.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.54
|4.56
|1.48
|7.21
|7.09
|營業收入
|14.00億
|15.28億
|17.88億
|18.08億
|18.75億
詳細資訊請看美股內頁：
MSA Safety Inc(MSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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