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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MSA Safety Inc(MSA-US)EPS預估上修至8.86元，預估目標價為206.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MSA Safety Inc(MSA-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.71元上修至8.86元，其中最高估值8.94元，最低估值8.7元，預估目標價為206.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.94(8.91)9.8110.92
最低值8.7(8.45)9.4210.49
平均值8.83(8.7)9.6510.71
中位數8.86(8.71)9.6510.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值20.56億22.68億22.05億
最低值19.73億20.76億21.85億
平均值19.97億21.11億21.95億
中位數19.85億20.88億21.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.544.561.487.217.09
營業收入14.00億15.28億17.88億18.08億18.75億

詳細資訊請看美股內頁：
MSA Safety Inc(MSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMSA

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