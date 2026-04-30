盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報10476.25點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日01:37，費城半導體上漲204.95點（或2%），暫報10476.25點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.65%
- 近 1 月：+37.73%
- 近 3 月：+23.45%
- 近 6 月：+40.17%
- 今年以來：+45.01%
焦點個股
費城半導體成分股以高通(QCOM-US)領漲。高通(QCOM-US)上漲15.18%；泰瑞達(TER-US)上漲14.91%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲7.6%；科沃(QRVO-US)上漲5.53%；安謀控股公司(ARM-US)上漲5.46%。
部分成分股表現相對疲軟，英特格(ENTG-US)下跌6.66%；輝達(NVDA-US)下跌3.97%；安可(AMKR-US)下跌3.07%；科磊(KLAC-US)下跌2.94%；美光科技(MU-US)下跌1.65%。
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