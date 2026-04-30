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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報10476.25點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間01日01:37，費城半導體上漲204.95點（或2%），暫報10476.25點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.65%
  • 近 1 月：+37.73%
  • 近 3 月：+23.45%
  • 近 6 月：+40.17%
  • 今年以來：+45.01%

焦點個股


費城半導體成分股以高通(QCOM-US)領漲。高通(QCOM-US)上漲15.18%；泰瑞達(TER-US)上漲14.91%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲7.6%；科沃(QRVO-US)上漲5.53%；安謀控股公司(ARM-US)上漲5.46%。

部分成分股表現相對疲軟，英特格(ENTG-US)下跌6.66%；輝達(NVDA-US)下跌3.97%；安可(AMKR-US)下跌3.07%；科磊(KLAC-US)下跌2.94%；美光科技(MU-US)下跌1.65%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10478.952.02%
高通179.8999+15.3%
泰瑞達350.92+14.6%
思佳訊半導體68.09+8.67%
科沃91.83+6.19%
安謀控股公司211.25+4.74%
英特格139.79-6.41%
輝達201.14-3.88%
安可68.69-2.71%
科磊1763.97-2.88%
美光科技514.97-0.67%

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