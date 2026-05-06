鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至0.5元，預估目標價為190.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.48元下修至0.5元，其中最高估值2.31元，最低估值-1.27元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.31(2.39)
|3.62
|4.57
|5.68
|最低值
|-1.27(-0.46)
|0.81
|1.79
|2.43
|平均值
|0.64(1.44)
|2.55
|3.58
|4.44
|中位數
|0.5(1.48)
|2.54
|4.1
|4.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|282.21億
|314.51億
|355.60億
|405.83億
|最低值
|271.94億
|291.89億
|313.25億
|342.34億
|平均值
|276.31億
|301.87億
|329.94億
|367.89億
|中位數
|276.36億
|301.84億
|329.25億
|358.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.09
|0.64
|1.37
|2.74
|-0.24
|營業收入
|62.68億
|166.81億
|227.49億
|231.56億
|252.01億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 波克夏傳Q1拋售前經理150億美元持股！亞馬遜、Visa恐遭清倉
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估上修至1.53元，預估目標價為185.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝LYV-US的目標價調升至180元，幅度約5.88%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至2.02元，預估目標價為180.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇