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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至0.5元，預估目標價為190.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.48元下修至0.5元，其中最高估值2.31元，最低估值-1.27元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.31(2.39)3.624.575.68
最低值-1.27(-0.46)0.811.792.43
平均值0.64(1.44)2.553.584.44
中位數0.5(1.48)2.544.14.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值282.21億314.51億355.60億405.83億
最低值271.94億291.89億313.25億342.34億
平均值276.31億301.87億329.94億367.89億
中位數276.36億301.84億329.25億358.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.090.641.372.74-0.24
營業收入62.68億166.81億227.49億231.56億252.01億

詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLYV

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